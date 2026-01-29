Результаты матчей ВХЛ на 29 января 2026 года

Сегодня, 29 января, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 января 2026 года:

«Динамо-Алтай» – «Магнитка» — 3:4 ОТ;

«Сокол» – «Горняк-УГМК» — 1:0;

«Металлург» – «Челмет» — 3:2;

«Зауралье» – «Рубин» — 2:4;

«Буран» – «Химик» — 0:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 48 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (67 очков в 44 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.