Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 29 января 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 29 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 29 января, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 января 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Ладья» — 0:3;
«Белые Медведи» – «Мамонты Югры» — 4:2;
«Стальные Лисы» – «Авто» — 5:4 Б;
«Снежные Барсы» – МХК «Молот» — 2:3 Б;
«Академия Михайлова» – «СКА-1946» — 3:1;
«Капитан» – МХК «Спартак МАХ» — 5:4 ОТ;
МХК «Динамо» М – МХК «Динамо» СПб — 7:2;
«Академия СКА» – «Алмаз» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 75 очками после 42 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 67 очков после 43 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android