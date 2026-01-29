Результаты матчей МХЛ на 29 января 2026 года

Сегодня, 29 января, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 января 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Ладья» — 0:3;

«Белые Медведи» – «Мамонты Югры» — 4:2;

«Стальные Лисы» – «Авто» — 5:4 Б;

«Снежные Барсы» – МХК «Молот» — 2:3 Б;

«Академия Михайлова» – «СКА-1946» — 3:1;

«Капитан» – МХК «Спартак МАХ» — 5:4 ОТ;

МХК «Динамо» М – МХК «Динамо» СПб — 7:2;

«Академия СКА» – «Алмаз» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 75 очками после 42 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 67 очков после 43 матчей.