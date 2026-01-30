Голкипер «Вашингтона» получил травму и пропустит матч с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о травме голкипера Логана Томпсона, из-за которой он пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2026, пятница. 03:30 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«У Томпсона травма верхней части тела», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне НХЛ Томпсон принял участие в 38 матчах, в которых одержал 18 побед. В среднем за матч вратарь пропускает 2,46 шайбы.

На данный момент «Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 57 очков. От зоны плей-офф команду отделяют шесть очков.