Голкипер «Вашингтона» получил травму и пропустит матч с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о травме голкипера Логана Томпсона, из-за которой он пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».
«У Томпсона травма верхней части тела», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
В нынешнем сезоне НХЛ Томпсон принял участие в 38 матчах, в которых одержал 18 побед. В среднем за матч вратарь пропускает 2,46 шайбы.
На данный момент «Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 57 очков. От зоны плей-офф команду отделяют шесть очков.