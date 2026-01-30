Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Иван набрал 44-е очко в текущем сезоне и вернул себе единоличное лидерство в гонке новичков НХЛ.

В активе Демидова теперь 44 (11+33) очка в неполных 54 матчах, у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 43 (18+25) очков в 53 матчах. На третьем месте с 35 (13+22) очками в 53 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

На шестой минуте игры при счёте 1:1 в ходе розыгрыша «Монреалем» большинства Демидов нанёс бросок в створ, после которого шайбу мгновенно добил в сетку капитан команды Ник Судзуки.