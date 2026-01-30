Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ

Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Иван набрал 44-е очко в текущем сезоне и вернул себе единоличное лидерство в гонке новичков НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Добсон (Хатсон, Слафковски) – 00:56     1:1 Нельсон (Мэнсон, Жирар) – 04:09     2:1 Судзуки (Демидов, Хатсон) – 05:51 (pp)     3:1 Судзуки (Капанен, Мэтисон) – 07:33 (sh)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Демидова теперь 44 (11+33) очка в неполных 54 матчах, у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 43 (18+25) очков в 53 матчах. На третьем месте с 35 (13+22) очками в 53 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

На шестой минуте игры при счёте 1:1 в ходе розыгрыша «Монреалем» большинства Демидов нанёс бросок в створ, после которого шайбу мгновенно добил в сетку капитан команды Ник Судзуки.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Беккетт Сеннеке догнал Ивана Демидова во главе гонки новичков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android