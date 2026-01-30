Овечкин сократил до четырёх матчей отставание от Дельвеккьо по числу проведённых игр в НХЛ

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1546 в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 18-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1549 встреч), который идёт 17-м в данном рейтинге. На 16-м месте находится трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Алекс Дельвеккьо, на счету которого 1550 игр.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 встречах, в которых записал в свой актив 22 гола и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 919 голов и 749 результативных передач в 1546 матчах.