Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Александр Овечкин провёл два зрелищных силовых приёма за одну смену

40-летний Александр Овечкин провёл два зрелищных силовых приёма за одну смену
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя яркими силовыми приёмами в ходе одной смены в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который проходит в эти минуты на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27    

ВИДЕО

На четвёртой минуте игры при счёте 0:0 40-летний Овечкин сначала сбил с ног у своей синей линии шведского нападающего «Детройта» Эльмера Сёдерблома, а 20 секунд спустя уже в чужой зоне врезался в углу площадки в канадского защитника Бена Шьяро, заставив его потерять шайбу.

После первого периода «Кэпиталз» выигрывают со счётом 1:0, единственную шайбу забросил на седьмой минуте Ник Дауд. В семи предыдущих матчах регулярки «Вашингтон» одержал только одну победу.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в основное время в регулярках НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android