40-летний Александр Овечкин провёл два зрелищных силовых приёма за одну смену

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя яркими силовыми приёмами в ходе одной смены в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который проходит в эти минуты на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган).

ВИДЕО

На четвёртой минуте игры при счёте 0:0 40-летний Овечкин сначала сбил с ног у своей синей линии шведского нападающего «Детройта» Эльмера Сёдерблома, а 20 секунд спустя уже в чужой зоне врезался в углу площадки в канадского защитника Бена Шьяро, заставив его потерять шайбу.

После первого периода «Кэпиталз» выигрывают со счётом 1:0, единственную шайбу забросил на седьмой минуте Ник Дауд. В семи предыдущих матчах регулярки «Вашингтон» одержал только одну победу.