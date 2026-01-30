Демидов обошёл Кофилда по очкам среди новичков «Монреаля» за сезон за последние 40 лет

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. В составе «Монреаля» российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 44 (11+33) очка в нынешнем сезоне.

Демидов обошёл Коула Кофилда (43 очка в сезоне-2021/2022 и вышел на пятое место по количеству очков среди новичков «Монреаля» за сезон за последние 40 лет. Впереди него остаются Кьелл Далин (71 очко в сезоне-1985/1986), Лэйн Хатсон (66 в сезоне-2024/2025), Майкл Райдер (63 в сезоне-2003/2004) и Саку Койву (45 в сезоне-1995/1996).