Андрей Василевский переиграл форварда при выходе один на один в матче «Тампа» — «Виннипег»
Поделиться
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился зрелищным сейвом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джеймс (Рэддиш, Мозер) – 14:58 2:0 Рэддиш (Гурд, Гиргенсонс) – 21:37 2:1 Коннор (Сэмберг, Шайфли) – 32:25 3:1 Гурд (Кучеров, Рэддиш) – 35:17 4:1 Кучеров (Гурд, Гиргенсонс) – 58:52
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На шестой минуте игры при счёте 0:0 Василевский выиграл дуэль с нападающим «Виннипега» Морганом Бэрроном, который неожиданно выскочил один на один с вратарём. Российский голкипер не дал себя обвести, в шпагате закрыв нижний угол ворот краем щитка.
В текущем сезоне Василевский в среднем пропускает по 2,07 шайбы за матч и является лучшим среди вратарей НХЛ по этому показателю.
Комментарии
- 30 января 2026
-
06:07
-
05:50
-
05:48
-
05:47
-
05:43
-
05:43
-
05:40
-
05:38
-
05:01
-
04:52
-
04:28
-
04:24
-
03:48
-
03:42
-
01:55
- 29 января 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:35
-
22:17
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:10
-
21:08
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:40