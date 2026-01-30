Андрей Василевский переиграл форварда при выходе один на один в матче «Тампа» — «Виннипег»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился зрелищным сейвом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На шестой минуте игры при счёте 0:0 Василевский выиграл дуэль с нападающим «Виннипега» Морганом Бэрроном, который неожиданно выскочил один на один с вратарём. Российский голкипер не дал себя обвести, в шпагате закрыв нижний угол ворот краем щитка.

В текущем сезоне Василевский в среднем пропускает по 2,07 шайбы за матч и является лучшим среди вратарей НХЛ по этому показателю.