Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский переиграл форварда при выходе один на один в матче «Тампа» — «Виннипег»

Андрей Василевский переиграл форварда при выходе один на один в матче «Тампа» — «Виннипег»
Комментарии

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился зрелищным сейвом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джеймс (Рэддиш, Мозер) – 14:58     2:0 Рэддиш (Гурд, Гиргенсонс) – 21:37     2:1 Коннор (Сэмберг, Шайфли) – 32:25     3:1 Гурд (Кучеров, Рэддиш) – 35:17     4:1 Кучеров (Гурд, Гиргенсонс) – 58:52    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На шестой минуте игры при счёте 0:0 Василевский выиграл дуэль с нападающим «Виннипега» Морганом Бэрроном, который неожиданно выскочил один на один с вратарём. Российский голкипер не дал себя обвести, в шпагате закрыв нижний угол ворот краем щитка.

В текущем сезоне Василевский в среднем пропускает по 2,07 шайбы за матч и является лучшим среди вратарей НХЛ по этому показателю.

Комментарии
