Инсайдер НХЛ назвал все клубы, которые проявляют интерес к Панарину

Инсайдер НХЛ Кевин Уикс назвал все клубы, которые проявляют интерес к российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину.

По информации источника, на сегодняшний день интерес к Панарину проявили следующие клубы: «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Юта Мамон», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Сиэтл Кракен», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Вашингтон Кэпиталз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ожидается, что к списку добавятся и другие команды. При этом важно, что любой возможный обмен должен быть одобрен самим игроком.