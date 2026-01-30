Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 30 января 2025, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» уверенно обыграл дома «Чикаго» в НХЛ, у Чинахова гол с передачи Малкина
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Мёрфи (Грин, Назар) – 09:32     1:1 Дьюар (Аччари, Лизотт) – 11:24     2:1 Киндел (Манта, Уозерспун) – 25:54     3:1 Чинахов (Малкин) – 35:30     4:1 Манта (Киндел, Ши) – 36:01     5:1 Ши (Соловьёв, Манта) – 39:30     6:1 Дьюар (Аччари, Лизотт) – 53:59     6:2 Бедард (Назар) – 54:31    

В составе «Питтсбурга» отметились российские нападающие: Егор Чинахов забросил шайбу с передачи Евгения Малкина.

Помимо Чинахова в составе хозяев шайбы забросили Коннор Дьюар (2), Бенжамин Киндел, Энтони Манта и Райан Ши.

В составе гостей голы записали на свой счёт Коннор Мёрфи и Коннор Бедард.

Российский форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев результативными действиями не отметился.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android