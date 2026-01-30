«Питтсбург» уверенно обыграл дома «Чикаго» в НХЛ, у Чинахова гол с передачи Малкина

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Питтсбурга» отметились российские нападающие: Егор Чинахов забросил шайбу с передачи Евгения Малкина.

Помимо Чинахова в составе хозяев шайбы забросили Коннор Дьюар (2), Бенжамин Киндел, Энтони Манта и Райан Ши.

В составе гостей голы записали на свой счёт Коннор Мёрфи и Коннор Бедард.

Российский форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев результативными действиями не отметился.