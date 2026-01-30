«Питтсбург» уверенно обыграл дома «Чикаго» в НХЛ, у Чинахова гол с передачи Малкина
В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Мёрфи (Грин, Назар) – 09:32 1:1 Дьюар (Аччари, Лизотт) – 11:24 2:1 Киндел (Манта, Уозерспун) – 25:54 3:1 Чинахов (Малкин) – 35:30 4:1 Манта (Киндел, Ши) – 36:01 5:1 Ши (Соловьёв, Манта) – 39:30 6:1 Дьюар (Аччари, Лизотт) – 53:59 6:2 Бедард (Назар) – 54:31
В составе «Питтсбурга» отметились российские нападающие: Егор Чинахов забросил шайбу с передачи Евгения Малкина.
Помимо Чинахова в составе хозяев шайбы забросили Коннор Дьюар (2), Бенжамин Киндел, Энтони Манта и Райан Ши.
В составе гостей голы записали на свой счёт Коннор Мёрфи и Коннор Бедард.
Российский форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев результативными действиями не отметился.
