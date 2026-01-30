Скидки
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 30 января 2025, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Гаврикова и Шабанова пасы
В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Суси (Шабанов, Мейфилд) – 37:18     0:2 Шефер (Хорват) – 38:53     1:2 Зибанеджад (Гавриков, Миллер) – 42:48 (pp)    

Российский вратарь Илья Сорокин отразил 20 бросков по воротам.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад с передачи российского защитника Владислава Гаврикова.

В составе гостей голы записали на свой счёт Карсон Суси и Мэттью Шефер. У россиянина Максима Шабанова ассист.

