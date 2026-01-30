20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Гаврикова и Шабанова пасы

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский вратарь Илья Сорокин отразил 20 бросков по воротам.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад с передачи российского защитника Владислава Гаврикова.

В составе гостей голы записали на свой счёт Карсон Суси и Мэттью Шефер. У россиянина Максима Шабанова ассист.