20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Гаврикова и Шабанова пасы
Поделиться
В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Суси (Шабанов, Мейфилд) – 37:18 0:2 Шефер (Хорват) – 38:53 1:2 Зибанеджад (Гавриков, Миллер) – 42:48 (pp)
Российский вратарь Илья Сорокин отразил 20 бросков по воротам.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад с передачи российского защитника Владислава Гаврикова.
В составе гостей голы записали на свой счёт Карсон Суси и Мэттью Шефер. У россиянина Максима Шабанова ассист.
Комментарии
- 30 января 2026
-
06:07
-
05:50
-
05:48
-
05:47
-
05:43
-
05:43
-
05:40
-
05:38
-
05:01
-
04:52
-
04:28
-
04:24
-
03:48
-
03:42
-
01:55
- 29 января 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:35
-
22:17
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:10
-
21:08
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:40