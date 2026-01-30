Два очка Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Колорадо» в матче с 10 голами
Поделиться
В ночь с 29 на 30 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
7 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Добсон (Хатсон, Слафковски) – 00:56 1:1 Нельсон (Мэнсон, Жирар) – 04:09 2:1 Судзуки (Демидов, Хатсон) – 05:51 (pp) 3:1 Судзуки (Капанен, Мэтисон) – 07:33 (sh) 4:1 Эванс (Гуле, Болдюк) – 36:36 5:1 Дак (Болдюк) – 37:16 5:2 Кивиранта (Малински, Друри) – 38:06 5:3 Колтон (Ничушкин) – 44:38 6:3 Каррье (Судзуки, Дак) – 45:45 7:3 Слафковски (Капанен, Демидов) – 49:55
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил ассистентский дубль. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился одной результативной передачей, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал.
Комментарии
- 30 января 2026
-
06:07
-
05:50
-
05:48
-
05:47
-
05:43
-
05:43
-
05:40
-
05:38
-
05:01
-
04:52
-
04:28
-
04:24
-
03:48
-
03:42
-
01:55
- 29 января 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:35
-
22:17
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:10
-
21:08
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:40