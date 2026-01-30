Скидки
Монреаль Канадиенс — Колорадо Эвеланш, результат матча 30 января 2026, счет 7:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два очка Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Колорадо» в матче с 10 голами
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
7 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Добсон (Хатсон, Слафковски) – 00:56     1:1 Нельсон (Мэнсон, Жирар) – 04:09     2:1 Судзуки (Демидов, Хатсон) – 05:51 (pp)     3:1 Судзуки (Капанен, Мэтисон) – 07:33 (sh)     4:1 Эванс (Гуле, Болдюк) – 36:36     5:1 Дак (Болдюк) – 37:16     5:2 Кивиранта (Малински, Друри) – 38:06     5:3 Колтон (Ничушкин) – 44:38     6:3 Каррье (Судзуки, Дак) – 45:45     7:3 Слафковски (Капанен, Демидов) – 49:55    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил ассистентский дубль. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился одной результативной передачей, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал.

