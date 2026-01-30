Два очка Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Колорадо» в матче с 10 голами

В ночь с 29 на 30 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов оформил ассистентский дубль. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился одной результативной передачей, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал.