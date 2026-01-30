Скидки
Нью-Джерси Дэвилз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 30 января 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нью-Джерси» обыграл в овертайме «Нэшвилл», у Грицюка голевая передача
В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Маршессо, Смит) – 05:07     1:1 Хэмилтон (Хямеэнахо, Грицюк) – 30:01     1:2 Форсберг (Вильсбю) – 41:34     2:2 Братт – 50:42     3:2 Хишир (Мерсер) – 60:40    

В составе хозяев шайбы забросили Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Нико Хишир. Российский нападающий Арсений Грицюк сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Майкл Маккэррон и Филип Форсберг.

Россияне, выступающие за «Дэвилз» Евгений Дадонов и Максим Цыплаков результативными действиями не отметились.

