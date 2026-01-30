«Нью-Джерси» обыграл в овертайме «Нэшвилл», у Грицюка голевая передача
Поделиться
В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Маршессо, Смит) – 05:07 1:1 Хэмилтон (Хямеэнахо, Грицюк) – 30:01 1:2 Форсберг (Вильсбю) – 41:34 2:2 Братт – 50:42 3:2 Хишир (Мерсер) – 60:40
В составе хозяев шайбы забросили Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Нико Хишир. Российский нападающий Арсений Грицюк сделал ассист.
В составе гостей голы записали на свой счёт Майкл Маккэррон и Филип Форсберг.
Россияне, выступающие за «Дэвилз» Евгений Дадонов и Максим Цыплаков результативными действиями не отметились.
Комментарии
- 30 января 2026
-
06:07
-
05:50
-
05:48
-
05:47
-
05:43
-
05:43
-
05:40
-
05:38
-
05:01
-
04:52
-
04:28
-
04:24
-
03:48
-
03:42
-
01:55
- 29 января 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:35
-
22:17
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:10
-
21:08
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:42
-
20:40