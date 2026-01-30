«Нью-Джерси» обыграл в овертайме «Нэшвилл», у Грицюка голевая передача

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Нико Хишир. Российский нападающий Арсений Грицюк сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Майкл Маккэррон и Филип Форсберг.

Россияне, выступающие за «Дэвилз» Евгений Дадонов и Максим Цыплаков результативными действиями не отметились.