Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз – Юта Маммот, результат матча 30 января 2025, счет 5:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Два гола и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Юту» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Свечников – 03:04     1:1 Ямамото (Макбэйн) – 24:10     1:2 Ямамото (Десимоне, Карконе) – 28:24     2:2 Гостисбер (Свечников, Джарвис) – 37:36 (pp)     2:3 Петерка (Хэйтон) – 37:55     2:4 Карконе (Макбэйн, Ямамото) – 47:11     3:4 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 58:01 (pp)     4:4 Гостисбер (Блейк, Славин) – 58:33     5:4 Стаал (Мартинук, Чатфилд) – 59:30    

Российский нападающий Андрей Свечников отметился дублем и результативной передачей.

Помимо него в составе хозяев шайбы забросили Шейн Гостисбер (2) и Джордан Стаал.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кайлер Ямамото (2), Джон-Джейсон Петерка и Майкл Карконе.

