Два гола и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Юту» в НХЛ

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился дублем и результативной передачей.

Помимо него в составе хозяев шайбы забросили Шейн Гостисбер (2) и Джордан Стаал.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кайлер Ямамото (2), Джон-Джейсон Петерка и Майкл Карконе.