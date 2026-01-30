Два гола и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Юту» в НХЛ
В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Свечников – 03:04 1:1 Ямамото (Макбэйн) – 24:10 1:2 Ямамото (Десимоне, Карконе) – 28:24 2:2 Гостисбер (Свечников, Джарвис) – 37:36 (pp) 2:3 Петерка (Хэйтон) – 37:55 2:4 Карконе (Макбэйн, Ямамото) – 47:11 3:4 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 58:01 (pp) 4:4 Гостисбер (Блейк, Славин) – 58:33 5:4 Стаал (Мартинук, Чатфилд) – 59:30
Российский нападающий Андрей Свечников отметился дублем и результативной передачей.
Помимо него в составе хозяев шайбы забросили Шейн Гостисбер (2) и Джордан Стаал.
В составе гостей голы записали на свой счёт Кайлер Ямамото (2), Джон-Джейсон Петерка и Майкл Карконе.
