Бостон Брюинз – Филадельфия Флайерз, результат матча 30 января 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» уверенно обыграл «Филадельфию», у Хуснутдинова, Мичкова и Гребёнкина по голу
В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Арвидссон (Миттельштадт, Минтен) – 09:49     2:0 Заха (Гики, Аспирот) – 10:30     3:0 Минтен (Миттельштадт) – 22:27     3:1 Конечны (Дворак) – 23:16     4:1 Миттельштадт (Пик, Минтен) – 36:12     5:1 Жанно (Пик, Курали) – 38:40     5:2 Гребёнкин (Конечны) – 39:05     6:2 Хуснутдинов (Макэвой, Аспирот) – 56:30     6:3 Мичков (Барки, Типпетт) – 58:19 (pp)    

В составе хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон, Павел Заха, Фрейзер Минтен, Кейси Миттельштадт, Таннер Жанно и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

В составе гостей голы записали на свой счёт Трэвис Конечны и два россиянина Никита Гребёнкин и Матвей Мичков.

