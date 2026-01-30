«Бостон» уверенно обыграл «Филадельфию», у Хуснутдинова, Мичкова и Гребёнкина по голу

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе хозяев шайбы забросили Виктор Арвидссон, Павел Заха, Фрейзер Минтен, Кейси Миттельштадт, Таннер Жанно и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

В составе гостей голы записали на свой счёт Трэвис Конечны и два россиянина Никита Гребёнкин и Матвей Мичков.