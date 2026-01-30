Скидки
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Виннипег Джетс, результат матча 30 января 2026, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол+пас Кучерова и 22 сейва Василевского помогли «Тампе» одолеть «Виннипег»
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джеймс (Рэддиш, Мозер) – 14:58     2:0 Рэддиш (Гурд, Гиргенсонс) – 21:37     2:1 Коннор (Сэмберг, Шайфли) – 32:25     3:1 Гурд (Кучеров, Рэддиш) – 35:17     4:1 Кучеров (Гурд, Гиргенсонс) – 58:52    

В составе «Тампы» заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 22 из 23 бросков в створ (95,65%). Форвард «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал

