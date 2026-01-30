Гол+пас Кучерова и 22 сейва Василевского помогли «Тампе» одолеть «Виннипег»

В ночь с 29 на 30 января мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 22 из 23 бросков в створ (95,65%). Форвард «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал