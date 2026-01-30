Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал свой 750-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На 50-й минуте выездного матча с «Детройт Ред Уингз» при счёте 1:1 форвард помог Дилану Строуму вывести «Кэпиталз» вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 22 гола и 24 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 1669 очков — 919 голов и 750 результативных передач — в 1546 матчах.