Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал свой 750-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На 50-й минуте выездного матча с «Детройт Ред Уингз» при счёте 1:1 форвард помог Дилану Строуму вывести «Кэпиталз» вперёд.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27     1:1 Шьяро (Дебринкэт, Кейн) – 29:52     1:2 Строум (Овечкин, Чикран) – 49:36     1:3 Чисхольм (Чикран, Строум) – 54:44     2:3 Дебринкэт (Ларкин, Копп) – 58:20     3:3 Дебринкэт (Зайдер) – 59:08    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 22 гола и 24 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 1669 очков — 919 голов и 750 результативных передач — в 1546 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
40-летний Александр Овечкин провёл два зрелищных силовых приёма за одну смену
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android