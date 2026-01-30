«Вашингтон» в гостях обыграл «Детройт» по буллитам, у Овечкина результативная передача

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арене» (Детройт, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

«Вашингтон» добился победы после двух подряд поражений и продолжает борьбу за топ-8.

«Детройт», несмотря на поражение, остаётся в тройке лидеров Востока.

В составе хозяев шайбы забросили Бен Шьяро и Алекс Дебринкэт (2).

В составе гостей голы записали на свой счёт Ник Дауд, Дилан Строум и Деклан Чисхольм. У российского форварда Александра Овечкина результативная передача на второй гол.

Решающий буллит реализовал Ник Дауд.

40-летний Овечкин отдал свой 750-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 31 января. «Вашингтон Кэпиталз» встретится на своём льду с «Каролиной Харрикейнз» 1 февраля.