Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз, результат матча 30 января 2025, счет 3:4 (буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» в гостях обыграл «Детройт» по буллитам, у Овечкина результативная передача
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арене» (Детройт, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27     1:1 Шьяро (Дебринкэт, Кейн) – 29:52     1:2 Строум (Овечкин, Чикран) – 49:36     1:3 Чисхольм (Чикран, Строум) – 54:44     2:3 Дебринкэт (Ларкин, Копп) – 58:20     3:3 Дебринкэт (Зайдер) – 59:07     3:4 Дауд – 65:00    

«Вашингтон» добился победы после двух подряд поражений и продолжает борьбу за топ-8.

«Детройт», несмотря на поражение, остаётся в тройке лидеров Востока.

В составе хозяев шайбы забросили Бен Шьяро и Алекс Дебринкэт (2).

В составе гостей голы записали на свой счёт Ник Дауд, Дилан Строум и Деклан Чисхольм. У российского форварда Александра Овечкина результативная передача на второй гол.

Решающий буллит реализовал Ник Дауд.

40-летний Овечкин отдал свой 750-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 31 января. «Вашингтон Кэпиталз» встретится на своём льду с «Каролиной Харрикейнз» 1 февраля.

Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ
