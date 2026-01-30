«Сент-Луис» одолел «Флориду» с победным голом за 9 секунд до сирены, у Бучневича 2 очка

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей, его партнёр по команде Алексей Торопченко очков не набрал. Ворота «Флориды» защищал голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 26 из 31 отражённых бросков в створ.