«Сент-Луис» одолел «Флориду» с победным голом за 9 секунд до сирены, у Бучневича 2 очка
В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Грир (Канин, Вилманис) – 03:12 1:1 Нейборс (Бучневич, Кайру) – 04:46 2:1 Кайру (Броберг) – 07:51 2:2 Райнхарт (Ткачук, Балинскис) – 09:22 (pp) 3:2 Берггрен (Фолк) – 14:27 4:2 Сундквист (Фолк) – 20:41 4:3 Ткачук (Луостаринен, Беннетт) – 36:52 4:4 Ткачук (Райнхарт, Форслинг) – 38:39 (pp) 5:4 Снаггеруд (Бучневич, Кайру) – 59:51 (pp)
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей, его партнёр по команде Алексей Торопченко очков не набрал. Ворота «Флориды» защищал голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 26 из 31 отражённых бросков в створ.
Комментарии
