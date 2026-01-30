Скидки
Сент-Луис Блюз — Флорида Пантерз, результат матча 30 января 2026, счет 5:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Сент-Луис» одолел «Флориду» с победным голом за 9 секунд до сирены, у Бучневича 2 очка
Комментарии

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Грир (Канин, Вилманис) – 03:12     1:1 Нейборс (Бучневич, Кайру) – 04:46     2:1 Кайру (Броберг) – 07:51     2:2 Райнхарт (Ткачук, Балинскис) – 09:22 (pp)     3:2 Берггрен (Фолк) – 14:27     4:2 Сундквист (Фолк) – 20:41     4:3 Ткачук (Луостаринен, Беннетт) – 36:52     4:4 Ткачук (Райнхарт, Форслинг) – 38:39 (pp)     5:4 Снаггеруд (Бучневич, Кайру) – 59:51 (pp)    

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей, его партнёр по команде Алексей Торопченко очков не набрал. Ворота «Флориды» защищал голкипер Даниил Тарасов, на счету которого 26 из 31 отражённых бросков в створ.

