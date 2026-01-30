Скидки
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Калгари Флэймз, результат матча 30 января 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

4 очка российских хоккеистов помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Юров (Тарасенко, Хант) – 02:43     2:0 Хиностроза (Миддлтон, Сперджен) – 10:37     2:1 Фрост (Юбердо) – 45:49     3:1 Болди (Капризов, Хьюз) – 57:17 (pp)     4:1 Капризов (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 57:45    

В составе хозяев 4 очка набрали российские хоккеисты: у Кирилла Капризова гол и передача, у Данилы Юрова заброшенная шайба, у Владимира Тарасенко ассист. Помимо россиян голы на счету Винни Хинострозы и Мэтта Болди.

В составе гостей единственную шайбу забросил Морган Фрост.

Российские хоккеисты Яков Тренин («Миннесота»), Ян Кузнецов и Матвей Гридин («Калгари») результативными действиями не отметились.

