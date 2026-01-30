4 очка российских хоккеистов помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари» в НХЛ

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев 4 очка набрали российские хоккеисты: у Кирилла Капризова гол и передача, у Данилы Юрова заброшенная шайба, у Владимира Тарасенко ассист. Помимо россиян голы на счету Винни Хинострозы и Мэтта Болди.

В составе гостей единственную шайбу забросил Морган Фрост.

Российские хоккеисты Яков Тренин («Миннесота»), Ян Кузнецов и Матвей Гридин («Калгари») результативными действиями не отметились.