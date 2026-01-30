«Эдмонтон» оформил камбэк с 0:3 в игре с «Сан-Хосе», у Драйзайтля и Макдэвида 5 очков

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и вырвал победу в овертайме!

В составе хозяев шайбы забросили Леон Драйзайтль, Конор Макдэвид, Эван Бушар и Зак Хайман. Драйзайтль добавил к голу два ассиста, а Макдэвид один.

В составе гостей голы записали на свой счёт Коллин Граф, Адам Годетт и Майкл Миса.

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 28 бросков.

Россияне Василий Подколзин («Ойлерз») и Дмитрий Орлов («Сан-Хосе») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 1 февраля. «Сан-Хосе Шаркс» встретится в гостях с «Калгари Флэймз» 1 февраля.