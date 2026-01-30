Скидки
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 30 января 2025, счет 4:3 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» оформил камбэк с 0:3 в игре с «Сан-Хосе», у Драйзайтля и Макдэвида 5 очков
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Смит, Селебрини) – 00:26     0:2 Годетт (Эклунд) – 01:35     0:3 Миса (Лильегрен, Дикинсон) – 11:40     1:3 Драйзайтль (Бушар, Капанен) – 41:34     2:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 56:55     3:3 Бушар (Драйзайтль, Экхольм) – 59:01     4:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 61:06    

«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и вырвал победу в овертайме!

В составе хозяев шайбы забросили Леон Драйзайтль, Конор Макдэвид, Эван Бушар и Зак Хайман. Драйзайтль добавил к голу два ассиста, а Макдэвид один.

В составе гостей голы записали на свой счёт Коллин Граф, Адам Годетт и Майкл Миса.

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 28 бросков.

Россияне Василий Подколзин («Ойлерз») и Дмитрий Орлов («Сан-Хосе») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 1 февраля. «Сан-Хосе Шаркс» встретится в гостях с «Калгари Флэймз» 1 февраля.

