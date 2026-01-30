Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) записал на свой счёт результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27 1:1 Шьяро (Дебринкэт, Кейн) – 29:52 1:2 Строум (Овечкин, Чикран) – 49:36 1:3 Чисхольм (Чикран, Строум) – 54:44 2:3 Дебринкэт (Ларкин, Копп) – 58:20 3:3 Дебринкэт (Зайдер) – 59:07 3:4 Дауд – 65:00
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 1669-е очко за «Вашингтон» и сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб. Канадский экс-форвард набирал 1669 очков за «Эдмонтон Ойлерз». В данном списке Овечкин делит с Гретцки пятое место в истории НХЛ.
Лидеры НХЛ в истории по очкам за один клуб: Горди Хоу (1809 за «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), Сидни Кросби (1744 за «Питтсбург Пингвинз») и Марио Лемье (1723 за «Питтсбург»).
