Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27     1:1 Шьяро (Дебринкэт, Кейн) – 29:52     1:2 Строум (Овечкин, Чикран) – 49:36     1:3 Чисхольм (Чикран, Строум) – 54:44     2:3 Дебринкэт (Ларкин, Копп) – 58:20     3:3 Дебринкэт (Зайдер) – 59:07     3:4 Дауд – 65:00    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 1669-е очко за «Вашингтон» и сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб. Канадский экс-форвард набирал 1669 очков за «Эдмонтон Ойлерз». В данном списке Овечкин делит с Гретцки пятое место в истории НХЛ.

Лидеры НХЛ в истории по очкам за один клуб: Горди Хоу (1809 за «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), Сидни Кросби (1744 за «Питтсбург Пингвинз») и Марио Лемье (1723 за «Питтсбург»).

Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ
