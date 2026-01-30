750-й пас Овечкина в НХЛ, четыре очка россиян принесли победу «Миннесоте». Главное к утру

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ, четыре очка российских хоккеистов помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари», определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы — 2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».