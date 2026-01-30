Скидки
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
30 января главные новости спорта, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, футбол, ЛЕ, теннис, АО-2026, ОИ-2026, CAS

750-й пас Овечкина в НХЛ, четыре очка россиян принесли победу «Миннесоте». Главное к утру
Комментарии

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ, четыре очка российских хоккеистов помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари», определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы — 2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин оформил 750-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ.
  2. Четыре очка российских хоккеистов помогли «Миннесоте» обыграть «Калгари» в НХЛ.
  3. Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы — 2025/2026
  4. «Вашингтон» в гостях обыграл «Детройт» по буллитам, у Овечкина результативная передача.
  5. Екатерина Тупицына пробилась в полуфинал юниорского Australian Open — 2026.
  6. Рада Золотарёва вышла в полуфинал юниорского AO-2026 в одиночном разряде.
  7. Гол+пас Кучерова и 22 сейва Василевского помогли «Тампе» одолеть «Виннипег».
  8. Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ.
  9. Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о допуске на ОИ-2026.
  10. Даниил Худяков провёл за «Штурм» первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026.
