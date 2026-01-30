Форвард Патрик Кейн установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кейн набрал своё 1375-е (500+875) очко за карьеру, обошёл Майка Модано и установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США. В текущем сезоне на счету трёхкратного обладателя Кубка Стэнли 32 (8+24) очка в 40 играх. За карьеру Кейн играл также за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.