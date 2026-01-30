Форвард Патрик Кейн установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кейн набрал своё 1375-е (500+875) очко за карьеру, обошёл Майка Модано и установил рекорд НХЛ по очкам среди игроков из США. В текущем сезоне на счету трёхкратного обладателя Кубка Стэнли 32 (8+24) очка в 40 играх. За карьеру Кейн играл также за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27 1:1 Шьяро (Дебринкэт, Кейн) – 29:52 1:2 Строум (Овечкин, Чикран) – 49:36 1:3 Чисхольм (Чикран, Строум) – 54:44 2:3 Дебринкэт (Ларкин, Копп) – 58:20 3:3 Дебринкэт (Зайдер) – 59:07 3:4 Дауд – 65:00
