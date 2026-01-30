Шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения по буллитам во встрече с «Далласом»

30 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали гости.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Даллас Старз» шайбы забросили Мэтт Дюшейн, Маврик Бурк (дубль), Уайатт Джонстон. У «Вегас Голден Найтс» голы на свой счёт записали Киган Колесар, Райлли Смит, Иван Барбашёв, Митчелл Марнер. В серии буллитов лучше оказались гости.

«Даллас» после этой игры одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 1 февраля. «Даллас Старз» в этот же день встретится в гостях с «Юта Маммот».