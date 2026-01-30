Шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения по буллитам во встрече с «Далласом»
30 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Стил, Бенн) – 01:37 1:1 Колесар (Марнер) – 24:07 1:2 Бурк (Хинц, Робертсон) – 28:46 1:3 Бурк (Бенн, Стил) – 34:16 1:4 Джонстон (Рантанен) – 36:43 2:4 Смит (Колесар) – 44:04 (sh) 3:4 Барбашёв (Андерссон, Стоун) – 53:54 4:4 Марнер (Гертл) – 59:11 4:5 Робертсон – 65:00
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе «Даллас Старз» шайбы забросили Мэтт Дюшейн, Маврик Бурк (дубль), Уайатт Джонстон. У «Вегас Голден Найтс» голы на свой счёт записали Киган Колесар, Райлли Смит, Иван Барбашёв, Митчелл Марнер. В серии буллитов лучше оказались гости.
«Даллас» после этой игры одержал третью победу подряд.
В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 1 февраля. «Даллас Старз» в этот же день встретится в гостях с «Юта Маммот».
