Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Результаты матчей НХЛ на 30 января 2026 года

В ночь на 30 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 января 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Юта Маммот» — 5:4;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Виннипег Джетс» — 4:1;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2 ОТ;
«Питтсбург Пингвинз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 6:2;
«Баффало Сэйбрз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2;
«Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз» — 6:3;
«Монреаль Канадиенс» – «Колорадо Эвеланш» — 7:3;
«Детройт Ред Уингз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 Б;
«Миннесота Уайлд» – «Калгари Флэймз» — 4:1;
«Сент-Луис Блюз» – «Флорида Пантерз» — 5:4;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3 ОТ;
«Ванкувер Кэнакс» – «Анахайм Дакс» — 2:0;
«Сиэтл Кракен» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2;
«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз» — 4:5 Б.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 72 очками после 52 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 79 очками после 52 игр.

«К нему вернулись сила и скорость». Свечников выдаёт лучший отрезок в сезоне
