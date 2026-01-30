Результаты матчей НХЛ на 30 января 2026 года

В ночь на 30 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 января 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Юта Маммот» — 5:4;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Виннипег Джетс» — 4:1;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2 ОТ;

«Питтсбург Пингвинз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 6:2;

«Баффало Сэйбрз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2;

«Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз» — 6:3;

«Монреаль Канадиенс» – «Колорадо Эвеланш» — 7:3;

«Детройт Ред Уингз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 Б;

«Миннесота Уайлд» – «Калгари Флэймз» — 4:1;

«Сент-Луис Блюз» – «Флорида Пантерз» — 5:4;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Анахайм Дакс» — 2:0;

«Сиэтл Кракен» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2;

«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз» — 4:5 Б.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 72 очками после 52 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 79 очками после 52 игр.