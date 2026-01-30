Скидки
Мэттью Шефер вышел на второе место в истории НХЛ по голам среди 18-летних защитников

Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) записал на свой счёт забитый гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Суси (Шабанов, Мейфилд) – 37:18     0:2 Шефер (Хорват) – 38:53     1:2 Зибанеджад (Гавриков, Миллер) – 42:48 (pp)    

В нынешнем сезоне 18-летний игрок обороны забросил 14 шайб. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шефер вышел на второе место в истории лиги по голам среди 18-летних защитников, обойдя Бобби Орра. Рекорд НХЛ принадлежит Филу Хаусли (17).

Кроме того, Шефер повторил достижение Владимира Малахова за «Айлендерс». Оба защитника забросили по 14 шайб, будучи новичками «островитян». Это второй результат в истории клуба. Рекорд у Дениса Потвина (17).

