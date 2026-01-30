Расписание матчей КХЛ на 30 января 2026 года

Сегодня, 30 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 30 января 2026 года (время московское):

19:00. «Локомотив» – «Лада»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – ХК «Сочи»;

19:30. «Динамо» М – «Северсталь»;

19:30. «Спартак» – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 69 очками после 51 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 80 очков после 49 игр.