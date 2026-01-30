Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по периодам с 2+ очками

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (4:1) записал на свой счёт гол и результативную передачу в третьем периоде.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл свой 60-й период в карьере, где набрал два и более очка, и по данному показателю вышел на второе место в истории «Миннесоты». Рекорд клуба принадлежит Микко Койву (63).

Всего в текущем сезоне НХЛ 28-летний Капризов провёл 55 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 37 результативных передач с показателем полезности «+8».