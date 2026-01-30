Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по периодам с 2+ очками
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (4:1) записал на свой счёт гол и результативную передачу в третьем периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Юров (Тарасенко, Хант) – 02:43 2:0 Хиностроза (Миддлтон, Сперджен) – 10:37 2:1 Фрост (Юбердо) – 45:49 3:1 Болди (Капризов, Хьюз) – 57:17 (pp) 4:1 Капризов (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 57:45
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл свой 60-й период в карьере, где набрал два и более очка, и по данному показателю вышел на второе место в истории «Миннесоты». Рекорд клуба принадлежит Микко Койву (63).
Всего в текущем сезоне НХЛ 28-летний Капризов провёл 55 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 37 результативных передач с показателем полезности «+8».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2026
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:06
-
07:48
-
06:51
-
06:43
-
06:27
-
06:07
-
05:50
-
05:48
-
05:47
-
05:43
-
05:43
-
05:40
-
05:38
-
05:01
-
04:52
-
04:28
-
04:24
-
03:48
-
03:42
-
01:55
- 29 января 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:01