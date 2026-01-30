Скидки
Хоккей

Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по периодам с 2+ очками

Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по периодам с 2+ очками
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (4:1) записал на свой счёт гол и результативную передачу в третьем периоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Юров (Тарасенко, Хант) – 02:43     2:0 Хиностроза (Миддлтон, Сперджен) – 10:37     2:1 Фрост (Юбердо) – 45:49     3:1 Болди (Капризов, Хьюз) – 57:17 (pp)     4:1 Капризов (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 57:45    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл свой 60-й период в карьере, где набрал два и более очка, и по данному показателю вышел на второе место в истории «Миннесоты». Рекорд клуба принадлежит Микко Койву (63).

Всего в текущем сезоне НХЛ 28-летний Капризов провёл 55 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 37 результативных передач с показателем полезности «+8».

