Расписание матчей ВХЛ на 30 января 2026 года

Сегодня, 30 января, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 30 января 2026 года (время московское):

13:00. «Барс» – «Кристалл»;

18:00. ЦСК ВВС – «Дизель»;

18:30. «Нефтяник» – «Рязань-ВДВ»;

19:00. «Динамо» СПб – «Торос»;

19:00. СКА-ВМФ – «Молот»;

19:00. «Челны» – АКМ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 48 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (67 очков в 44 играх).