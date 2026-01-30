Демидов — второй в истории «Монреаля» по очкам среди игроков не старше 20 лет за 54 матча

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

Всего в текущем сезоне 20-летний форвард набрал 45 (11+34) очков за 54 встречи. Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Демидов показал второй результат в истории «Монреаля» по очкам среди игроков не старше 20 лет за 54 матча. Больше Ивана в истории клуба за данный отрезок набирал Ги Лафлёр (46).

В канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.