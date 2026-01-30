Скидки
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Демидов — второй в истории «Монреаля» по очкам среди игроков не старше 20 лет за 54 матча

Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

Всего в текущем сезоне 20-летний форвард набрал 45 (11+34) очков за 54 встречи. Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Демидов показал второй результат в истории «Монреаля» по очкам среди игроков не старше 20 лет за 54 матча. Больше Ивана в истории клуба за данный отрезок набирал Ги Лафлёр (46).

В канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
7 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Добсон (Хатсон, Слафковски) – 00:56     1:1 Нельсон (Мэнсон, Жирар) – 04:09     2:1 Судзуки (Демидов, Хатсон) – 05:51 (pp)     3:1 Судзуки (Капанен, Мэтисон) – 07:33 (sh)     4:1 Эванс (Гуле, Болдюк) – 36:36     5:1 Дак (Болдюк) – 37:16     5:2 Кивиранта (Малински, Друри) – 38:06     5:3 Колтон (Ничушкин) – 44:38     6:3 Каррье (Судзуки, Дак) – 45:45     7:3 Слафковски (Капанен, Демидов) – 49:55    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

