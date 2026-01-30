Сегодня, 30 января, состоятся девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 30 января 2026 года:
11:00. «Сахалинские Акулы» – «Локо-76»;
14:00. «Сибирские Снайперы» – «АКМ Новомосковск»;
16:30. «Стальные Лисы» – «Авто»;
16:30. «Белые Медведи» – «Мамонты Югры»;
18:30. «Чайка» – «Реактор»;
18:30. «Красная Армия» – «Толпар»;
18:30. «Ирбис» – «Спутник»;
19:00. Академия Михайлова – «СКА-1946»;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Локо».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 75 очками после 42 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 67 очков после 43 матчей.