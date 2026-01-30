«Динамо» М — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ-2025/2026, где смотреть

Сегодня, 30 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее трижды победу одержали хоккеисты «Динамо». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги московский клуб сыграл 51 матч, набрал 60 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь с 68 очками после 51 встречи находится на второй строчке Запада.