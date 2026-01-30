Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Северсталь: во сколько начало матча КХЛ-2025/2026, где смотреть

«Динамо» М — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ-2025/2026, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 30 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» М — «Северсталь» 30 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее трижды победу одержали хоккеисты «Динамо». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги московский клуб сыграл 51 матч, набрал 60 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь с 68 очками после 51 встречи находится на второй строчке Запада.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Козырев ответил на вопрос, готова ли «Северсталь» к большим вызовам в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android