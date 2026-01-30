Никита Кучеров сравнялся с Макдэвидом по месяцам с 30+ очками среди действующих игроков
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Виннипег Джетс» (4:1) забросил шайбу и отдал результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джеймс (Рэддиш, Мозер) – 14:58 2:0 Рэддиш (Гурд, Гиргенсонс) – 21:37 2:1 Коннор (Сэмберг, Шайфли) – 32:25 3:1 Гурд (Кучеров, Рэддиш) – 35:17 4:1 Кучеров (Гурд, Гиргенсонс) – 58:52
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл свой третий месяц в карьере, где набирал как минимум 30 очков. По данному показателю форвард «молний» сравнялся с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом среди действующих игроков. В истории НХЛ больше таких месяцев в карьере имеют Уэйн Гретцки (36), Марио Лемье (14), Фил Эспозито (4), Брайан Троттье (4).
В нынешнем сезоне Кучеров провёл 48 матчей, где набрал 82 (27+55) очка.
