Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров сравнялся с Макдэвидом по месяцам с 30+ очками среди действующих игроков

Никита Кучеров сравнялся с Макдэвидом по месяцам с 30+ очками среди действующих игроков
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Виннипег Джетс» (4:1) забросил шайбу и отдал результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джеймс (Рэддиш, Мозер) – 14:58     2:0 Рэддиш (Гурд, Гиргенсонс) – 21:37     2:1 Коннор (Сэмберг, Шайфли) – 32:25     3:1 Гурд (Кучеров, Рэддиш) – 35:17     4:1 Кучеров (Гурд, Гиргенсонс) – 58:52    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл свой третий месяц в карьере, где набирал как минимум 30 очков. По данному показателю форвард «молний» сравнялся с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом среди действующих игроков. В истории НХЛ больше таких месяцев в карьере имеют Уэйн Гретцки (36), Марио Лемье (14), Фил Эспозито (4), Брайан Троттье (4).

В нынешнем сезоне Кучеров провёл 48 матчей, где набрал 82 (27+55) очка.

Материалы по теме
Видео
Гол+пас Кучерова и 22 сейва Василевского помогли «Тампе» одолеть «Виннипег»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android