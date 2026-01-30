Скидки
Белорусский вратарь «Ванкувера» Толопило признан третьей звездой дня в НХЛ

Комментарии

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших игроков минувшего дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой признан белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило, который сделал 32 сейва в игре с «Анахайм Дакс» (2:0) и оформил свой первый «сухой» матч в карьере НХЛ.

Второй звездой назван форвард «Баффало Сэйбрз» Алекс Так, забросивший три шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

Первой звездой признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди американцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

