Белорусский вратарь «Ванкувера» Толопило признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших игроков минувшего дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой признан белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило, который сделал 32 сейва в игре с «Анахайм Дакс» (2:0) и оформил свой первый «сухой» матч в карьере НХЛ.

Второй звездой назван форвард «Баффало Сэйбрз» Алекс Так, забросивший три шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

Первой звездой признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди американцев.

