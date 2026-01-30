Скидки
«Это отстой». Капитан «Рейнджерс» Миллер — о ситуации с Артемием Панариным

Комментарии

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о вероятном уходе российского нападающего Артемия Панарина из команды.

«Такие вещи вызывают сильные эмоции… Это отстой. Он — движущая сила команды, отличный парень. Но тем не менее у нас есть работа, которую необходимо выполнять. Это часть бизнеса, нам нужно выкладываться и стараться выигрывать матчи», — приводит слова Миллера журналист Питер Бо на своей странице в социальной сети Х.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

Комментарии
