Александр Овечкин вышел на 10‑е место по очкам в истории НХЛ с учётом плей-офф

Александр Овечкин вышел на 10‑е место по очкам в истории НХЛ с учётом плей-офф
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27     1:1 Шьяро (Дебринкэт, Кейн) – 29:52     1:2 Строум (Овечкин, Чикран) – 49:36     1:3 Чисхольм (Чикран, Строум) – 54:44     2:3 Дебринкэт (Ларкин, Копп) – 58:20     3:3 Дебринкэт (Зайдер) – 59:07     3:4 Дауд – 65:00    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, у Овечкина 1816 (996+820) очков в 1707 сыгранных матчах с учётом плей‑офф НХЛ. Он вышел на 10‑е место по данному показателю среди хоккеистов за всю историю. Девятую позицию занимает Джо Сакик (1829), рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (3237).

Отметим, что без учёта игр Кубка Стэнли Александр Овечкин также занимает 10‑е место в истории лиги (1669 очков).

Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб
