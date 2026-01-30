«Ак Барс» подписал новый контракт с Никитой Дыняком до 2029 года

«Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Никитой Дыняком до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 43 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. Всего в рамках КХЛ на счету Дыняка 360 игр, где он забросил 42 шайбы и отдал 45 результативных передач с показателем полезности «+24».

«Мы в «Ак Барсе» уверены, что Дыняк – лучший игрок лиги в своей роли. Он выполняет уникальные функции на льду, отлично понимает свои задачи и всегда готов играть на команду. Мы видим его лидерские качества на скамейке – за семь лет в Казани Никита стал важной частью клуба, на него всегда можно положиться. Рады, что наше желание продлить контракт сразу на три года было обоюдным», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.