Защитник «Сибири» Ахияров: Ротенберг — отличный мотиватор, любит шутить

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров рассказал о совместной работе в «России 25» с Романом Ротенбергом во время Кубка Первого канала.

– По ходу сезона вы съездили в сборную России на Кубок Первого канала. Как восприняли вызов?

– Сборная – это всегда круто, поэтому воспринял с положительной стороны. К этому вызову я был готов.

– Каким вам показался главный тренер Роман Ротенберг?

– Я работал с ним ещё в прошлом сезоне. Роман Борисович – системный и требовательный тренер, который просит выполнять его установки. Как и многие специалисты, он любит свою работу.

– Пошутить может?

– Он любит это делать. Роман Борисович – отличный мотиватор.

– Вместе с ним вы сходили на балет. Часто ли удаётся посещать такие места?

– Мне нравится ходить в театр, правда, удаётся это не так часто. Хорошо, что Роман Борисович всех собрал на балет – нам очень понравилось, — цитирует Ахиярова «БИЗНЕС Online».