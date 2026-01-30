Райан Спунер поделился эмоциями после перехода в минское «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер поделился эмоциями после перехода в белорусский клуб.

«Это будет мой четвёртый сезон здесь, и каждый раз, когда я сюда приезжаю, всё проходит просто потрясающе, так что я рад вернуться. Команда проводит отличный сезон, я хочу помочь и получить удовольствие от хоккея. Я посмотрел турнирную таблицу и заметил, что команда забивает много голов и, кажется, занимает второе место в лиге по пропущенным голам, так что я рад вернуться и постараюсь помочь. Впереди хороший сезон», — приводит слова Спунера пресс-служба «Динамо».

Ранее Спунер уже выступал за минчан. Всего на счету 33-летнего хоккеиста 367 игр в КХЛ и 291 (86+205) очко.