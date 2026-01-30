Скидки
Защитник Либор Шулак и тренер Митч Лав примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2026

Защитник Либор Шулак и тренер Митч Лав примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2026
Комментарии

В составах команд-участниц Матча звёзд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге произошли изменения, сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка не сможет принять участия в Матче звёзд КХЛ — 2026 – его в составе команды KHL World Stars заменит защитник «Адмирала» Либор Шулак. Для него это будет второй звёздный уикенд в карьере, в нынешнем сезоне Шулак провёл за «моряков» 49 матчей и набрал 26 (9+17) очков.

Жерара Галлана, покинувшего «Шанхайских Драконов» по состоянию здоровья, на Матче звёзд КХЛ в Екатеринбурге заменит действующий наставник «Драконов» Митч Лав.

Звёздный уикенд пройдёт в Екатеринбурге 7-8 февраля.

