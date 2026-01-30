Скидки
Форвард «Амура» Воробьёв: в ВХЛ питались вместе с рабочими на заводе

Комментарии

Нападающий «Амура» Иван Воробьёв рассказал о своём периоде карьеры во Всероссийской хоккейной лиге.

— Филипп Долганов в интервью говорил, что все вкусы доширака выучил за это время. Чем-то таким тоже приходилось перебиваться?
— Я был в хороших командах ВХЛ, та же «Югра» считается грандом лиги. Был в «Академии Михайлова», был в «Зауралье». В Кургане мы вообще обедали на заводе вместе с обычными рабочими людьми. Больше запомнились не поездки на автобусах, а вот этот «сухпаёк». Наелся очень сильно сэндвичами, сосисками в тесте, соками пакетированными. Скажем так, в этом есть своя романтика.

— Что за завод такой в Кургане, где вы питались?
— Это был завод «Курганстальмост», у нас там была своеобразная база, кушали там же, на заводе. И я скажу, это давало больше мотивации в плане того, что ты понимал, что люди здесь такие же, как и ты. Было приятно поближе к обществу находиться, я такой же простой человек, только с другой профессией. Эти моменты даже больше закаляли, показывали, что нужно всегда работать, развиваться, добиваться чего-то, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
Эксклюзив
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
