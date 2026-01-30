Скидки
Нападающий «Амура» Воробьёв: благодарен «Спартаку» за пройденный этап, он был нужен

Экс-форвард «Спартака», а ныне игрок «Амура» Иван Воробьёв высказался о периоде выступления за московский клуб.

— Как вообще узнал об обмене в «Амур»?
— Всё спонтанно получилось. Позвонил с утра агент, разбудил, сказал, что еду в Хабаровск, нужно собирать вещи. Новость ошарашила, потому что это был конец дедлайна, времени оставалось не так много. Я был приятно удивлён, скажем так.

— Завирусилась цитата «Тигры в клетке не сидят» из сторис. Что за реакция у тебя была в этот момент?
— Очень хотелось играть. Наверное, последние месяцев шесть-семь морально дались мне очень тяжело. Благодарен «Спартаку» за пройденный этап жизни, он мне был нужен. Повторюсь, тяжёлое время для меня было в моральном плане: то был в первой команде, то спускался в ВХЛ. Всё никак не мог получить шанс, хороший шанс в основе, и я очень рад, что в итоге такой шанс у меня появился в этом сезоне. Надеюсь, здесь я буду более полезен.

Не хочется сказать что-то в обиду «Спартаку» — это великий клуб, многие мечтают туда попасть и играть за эту эмблему, хотел бы сказать спасибо за этот опыт, его нужно пройти. Но сейчас у меня новый этап карьеры в Хабаровске, и я очень рад здесь оказаться. Тигры в клетке не сидят — это значит, что мы будем идти вперёд, не будем отсиживаться. Амурские тигры — это хищники, так что мы будем идти в атаку, в нападение, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
Эксклюзив
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
