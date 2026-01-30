Роман Ротенберг: российская сборная — лучшая в истории мирового хоккея

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что российская сборная была бы фаворитом хоккейного турнира зимних Олимпийских игр.

«Конечно, наша сборная всегда фаворит — так было и так будет всю жизнь, потому что мы лучшая сборная в истории мирового хоккея: и по количеству олимпийских медалей, и по количеству медалей чемпионатов мира, и по юношеским Олимпиадам, и по юношеским чемпионатам мира, и по количеству звёзд.

Это факт, что бы ни говорили наши конкуренты. Они могут рассказывать всё что угодно, но факты говорят сами за себя. Конечно, мы фавориты. Конечно, мы боролись бы только за золото на Олимпийских играх», — цитирует Ротенберга «Советский спорт».