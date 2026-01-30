Скидки
Русский проспект «Сент-Луиса» рассказал, что в лагере развития разрешалось только ему

Нападающий «Амура» Иван Воробьёв рассказал о тренировках в лагере развития «Сент-Луис Блюз».

— Ты был в лагере развития «Блюз», работал там. Расскажи, как там всё устроено?
— Очень сильно развил язык там. Я приезжал вообще без какого-либо знания английского, не мог разговаривать. Кроме того, увидел отношение людей к работе, нам удалось пересечься со многими игроками основы. Там были такие парни, как Колтон Парэйко, Брэйден Шенн, Джордан Кайру. Было круто увидеть, как и над чем они работают.
Ты приезжаешь в «Сент-Луис», и там собраны вообще все лучшие ребята со всего мира. Ты видишь их отношение к делу, видишь, как ребята катаются, готовятся, заминаются, что и как едят, это профессиональное отношение к своей работе.

— Как думаешь, что в первую очередь хотели видеть от тебя тренеры?
— Думаю, они ждали, что я с ними начну хоть чуть-чуть по-английски говорить! (Смеётся.) Я был единственным человеком, которому разрешали брать телефон на лёд. Чтобы вы понимали — телефоном даже в раздевалке пользоваться нельзя. Я был исключением, брал телефон и всё переводил через переводчик. Благо был там Вадим Жеренко, где-то он мне подсказывал, помогал. В основном тренеры говорили: «Enjoy it», наслаждайся моментом, показывай свой максимум, не пытайся делать какие-то правильные вещи, а делай то, что умеешь, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

