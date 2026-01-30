Скидки
Нападающий «Амура» Воробьёв: в ВХЛ есть время посмотреть на трибуны, в КХЛ это чревато

Комментарии

Нападающий «Амура» Иван Воробьёв сравнил уровень хоккея в Континентальной и Всероссийской хоккейных лигах.

— Не раз возникало ощущение, что в ВХЛ хоккей более быстрый, но более прямолинейный, чем в КХЛ?
— Не сказал бы, что более быстрый, быстрее шайбы ещё никто не бегал. Даже Макдэвид, самый быстрый хоккеист сейчас, вряд ли быстрее шайбы побежит. Наверное, в КХЛ на две-три секунды быстрее принятие решений, чем в ВХЛ. Могу сравнить мой последний сезон в «вышке» и в КХЛ: ты приезжаешь в ВХЛ и чувствуешь себя немного вальяжно. Если поднять голову, то есть время посмотреть на трибуны, пока шайба идёт, кто на хоккей пришёл. А в КХЛ, если посмотреть на трибуны, то это может чревато закончиться для тебя, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
Комментарии
