Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири»

Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири»
Комментарии

Болельщика будут судить за нападение на сотрудника полиции после матча ХК «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Конфликт между посетителем матча и сотрудником службы безопасности ХК «Сибирь» произошёл на матче 23 декабря с «Автомобилистом» (0:5). Когда завязалась драка, агрессивного болельщика вывели сотрудники полиции. Тогда мужчина напал на одного из них и несколько раз ударил его ногой.

«В дальнейшем, будучи помещённым в отсек для задержанных патрульного автомобиля, обвиняемый через открытую дверь нанёс удар ногой в лицо представителю власти», — сообщили в пресс-службе.

В отношении болельщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, уверенно одолев дома минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android