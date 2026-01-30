Болельщик ударил полицейского ногой в лицо после матча «Сибири»

Болельщика будут судить за нападение на сотрудника полиции после матча ХК «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Конфликт между посетителем матча и сотрудником службы безопасности ХК «Сибирь» произошёл на матче 23 декабря с «Автомобилистом» (0:5). Когда завязалась драка, агрессивного болельщика вывели сотрудники полиции. Тогда мужчина напал на одного из них и несколько раз ударил его ногой.

«В дальнейшем, будучи помещённым в отсек для задержанных патрульного автомобиля, обвиняемый через открытую дверь нанёс удар ногой в лицо представителю власти», — сообщили в пресс-службе.

В отношении болельщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.