Экс-форвард «Витязя»: никто до последнего не знал, будет ли существовать клуб

Нападающий «Амура», бывший игрок «Витязя» Иван Воробьёв рассказал о финансовых проблемах подмосковного клуба.

— Вернёмся в прошлое лето. Как вообще команда узнала, что «Витязь» прекращает существование?
— Из «Витязя» толком ни с кем никто не связывался. К нам никто не выходил из руководства на связь, чтобы рассказать, что клуб прекращает своё существование. Были разговоры, что клуб могут закрыть, но были и разговоры, что всё будет нормально. Нам предлагали контракты, с нами разговаривал генменеджер. Однако получилось так, как получилось.

На самом деле, очень жаль, ведь болельщики «Витязя» прошли тернистый путь. Всё время переезжали: через всю Москву из Подольска ездили в Балашиху, и в Балашихе очень любили хоккей. Грустно, что такие подмосковные клубы закрыли, как «Витязь», что «Куньлунь» переехал в Санкт-Петербург. Я думаю, что в таких подмосковных городах всегда было круто, приятно прийти детишкам посмотреть на звёзд. Это давало мальчишкам повод: можно расти, добиваться высоких целей.

— Что-то на такой исход по ходу сезона намекало или это всё стало неожиданностью?
— Да, это было неожиданностью. Как сейчас помню, никто до последнего ничего не сообщал, никто не звонил. Были только разговоры, что, скорее всего, закроют из-за долгов. Наверное, до последнего никто так и не знал — будет существовать клуб или нет, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
