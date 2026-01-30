Новичок «Амура» — о плохой реализации моментов команды: нужно выдохнуть, расслабиться

Нападающий «Амура» Иван Воробьёв высказался об игре хабаровского клуба в текущем сезоне КХЛ.

— В целом сейчас команда играет хорошо, но шайба словно не идёт в ворота. Попадал в такие ситуации, когда просто не идёт? Как выбираться из этого?

— Скажу банально: надо работать. Как мне сказали: если есть моменты, это уже хорошо. Значит, она 100% будет там рано или поздно, хочешь ты или не хочешь. Где-то немножко надо расслабиться, где-то успокоиться, не зацикливаться на этом. Когда начинаешь зацикливаться, то это всё потом сказывается.

Нужно всем немножечко выдохнуть, и сегодня тренерский штаб это озвучил, что нужно немножечко расслабиться всем, все всё понимают. Тут собран хороший коллектив, хорошие ребята. Завтра играем дома, при своих болельщиках (интервью записано до матча с «Автомобилистом». — Прим. «Чемпионата»), я наслышан о том, как они любят хоккей. Завтра и на протяжении оставшихся игр они будут помогать нам как шестой игрок, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.