Экс-форвард «Витязя» Воробьёв: хороший был коллектив, но всё время не хватало фарта

Бывший игрок «Витязя», а ныне форвард «Амура» Иван Воробьёв рассказал о стиле игры подмосковного клуба.

— «Витязь» старался ставить современный хоккей: с контролем, с пасом, с прессингом. Как вам игралось при Павле Десяткове?

— Хороший тренер, современный. Очень нравятся такие тренеры, которые могут передать старый опыт и сопоставить его с современным хоккеем. По составу у нас был очень хороший коллектив, много хороших, мастеровитых ребят, у которых было много разных предложений.

Единственное, что расстраивало – не было нужного результата. Всё время не хватало какого-то фарта, везения. Может быть, мы где-то не выкладывались до конца. Но всегда, я думаю, любой команде не давались легко матчи с «Витязем». Соперники понимали, что, даже если клуб идёт внизу турнирной таблицы, на льду команда не отбывает номер, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.